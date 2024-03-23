При теракте в «Крокус Сити Холле» погибла 42-летняя «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уроженка Хабаровска переехала в Москву несколько лет назад из Молдовы. Она была фанаткой группы «Пикник», которая собиралась выступить 22 марта в «Крокусе».

В 2001 году она победила в конкурсе «Мисс Тверь». Отец погибшей является военнослужащим в отставке.

У погибшей остались муж и двое детей — сын и дочь.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося погибло около 150 человек.

Ранее глава ФСБ заявил о задержании 11 участников теракта. По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. В настоящее время их этапируют в Москву, идет поиск пособников.