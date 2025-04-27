Одно неловкое движение: в Мордовии похоронили россиянку, внезапно погибшую в Таиланде

В Республики Мордовия прошли похороны 26-летней Анны Кузиковой, погибшей при странных обстоятельствах в Таиланде. По версии полицейских, девушка якобы поскользнулась и упала с балкона в Паттайе.

Анна Кузикова родилась в городе Рузаевка. После окончания школы амбициозная девушка переехала в Санкт-Петербург, где поступила в вуз. Параллельно она занималась танцами – это было не просто увлечение, Анна участвовала в местных танцевальных конкурсах. Со временем россиянка начала тренировать детей.

Обожала Анна и путешествия. Ее мечтой было пожить в Таиланде, но она и не могла подумать, что в этой стране встретит свою смерть.

7 апреля Анна вышла из душа в одном полотенце на балкон 20-го этажа арендованной квартиры. Девушка оживленно разговаривала по телефону на повышенных тонах, предположительно с бывшим молодым человеком, пишет Kp.ru.

В это время в апартаментах находился ее знакомый, который проходит по делу как свидетель. Мужчина рассказал, что сидел за ноутбуком, когда россиянка начала ругаться по телефону – сначала в душе, а после на балконе. Все случилось быстро – одно неловкое движение, крик, и девушка рухнула вниз с огромной высоты.

25 апреля прошли похороны Анны на ее родине. Ее Мария и вся родня до сих пор не может осознать, что активной и жизнерадостной девушки больше нет в живых.

Похожая ситуация произошла с 33-летней туристкой. Она внезапно умерла в Таиланде во время отдыха. Ее последней фразой стала: «Я хочу жить».