Могила режиссера «Весны на Заречной улице» Хуциева оказалась заброшенной. Об этом сообщает aif.ru.

Советский режиссер Марлен Хуциев скончался еще в 2019 году — ему было 93 года. Спустя шесть лет после смерти, на могиле режиссера фильма «Весна на Заречной улице» так и не появился памятник — установлен все тот же временный крест, а вокруг все заросло травой и сорняками.

Известно, что у Хуциева остался сын, которому сейчас ему 72 года. По данным журналистов, мужчина жалуется на здоровье. При этом после поднятого шума в соцсетях, Игорь Хуциев пообещал, что к 100-летнему юбилею отца установит на его могиле памятник-часовню. Также в 2025 году выпустят фильм режиссера «Невечерняя», который он не успел закончить при жизни.

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