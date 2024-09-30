ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 30 сентября 2024, 12:32
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Один крест на четверых: отравившихся детей из Красноярского края похоронили в общей могиле

Четверых отравившихся детей из Красноярского края похоронили в общей могиле.
Один крест на четверых: отравившихся детей из Красноярского края похоронили в общей могиле

© Freepik

Отравившихся детей из села Красная Сопка Красноярского края похоронили в общей могиле. На четверых установлен один крест.

Об этом сообщает mk.ru.

Погибшим детям было от 6 до 12 лет. 30 сентября состоялись похороны несовершеннолетних.

Как пишет издание, четыре красных гроба стояли на улице. Односельчане несли цветы и игрушки. Родители стояли у гробов, накинув капюшоны. Они гладили детей по волосам и без конца плакали.

Похороны состоялись на местном кладбище. Детей похоронили в общей могиле – на четверых был один крест с табличками, на которых написаны четыре имени. Напомним, погибли три девочки и мальчик.

Дети скончались, отравившись неизвестным токсином. Появилась версия, что перед трагедией дом обработали дихлофосом.

25 сентября сообщалось, что родителей умерших детей выписали из больницы. Их мать находится на девятом месяце беременности.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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