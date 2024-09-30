Один крест на четверых: отравившихся детей из Красноярского края похоронили в общей могиле

Отравившихся детей из села Красная Сопка Красноярского края похоронили в общей могиле. На четверых установлен один крест.

Об этом сообщает mk.ru.

Погибшим детям было от 6 до 12 лет. 30 сентября состоялись похороны несовершеннолетних.

Как пишет издание, четыре красных гроба стояли на улице. Односельчане несли цветы и игрушки. Родители стояли у гробов, накинув капюшоны. Они гладили детей по волосам и без конца плакали.

Похороны состоялись на местном кладбище. Детей похоронили в общей могиле – на четверых был один крест с табличками, на которых написаны четыре имени. Напомним, погибли три девочки и мальчик.

Дети скончались, отравившись неизвестным токсином. Появилась версия, что перед трагедией дом обработали дихлофосом.

25 сентября сообщалось, что родителей умерших детей выписали из больницы. Их мать находится на девятом месяце беременности.