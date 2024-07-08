Один из выдающихся польских артистов: умер знаменитый поп-рокер Тадеуш Возняк

Польский рок-н-рольщик, известный по суперхиту Zegarmistrz światła, Тадеуш Возняк ушел из жизни. Причина его смерти пока не называется.

О кончине артиста сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ. Возняк умер в 77 лет. Обстоятельства случившегося журналисты не приводят.

Тадеуш родился в 1947 году в Варшаве. Он окончил музыкальную школу, где обучался танцам и игре на скрипке. На сцене Возняк дебютировал в составе бит-группы Dzikusy. Затем артист попал в коллектив Czterech, треки которого звучали по радио.

Славу певцу принес трек Zegarmistrz światła. За него поляк получил главный приз на Национальном фестивале песни в 1972 году. Также Возняк написал музыку к массе театральных постановок и сериалов.

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