Один из самых значимых чернокожих актеров Голливуда: медики назвали причину смерти Луиса Госсета-младшего

Медики установили точную причину смерти одного из самых значимых чернокожих актеров Голливуда Луиса Госсета-младшего. В заключении сказано, что у звезды была хроническая обструктивная болезнь легких.

Об этом стало известно накануне, пишет «Российская газета» со ссылкой на People. В распоряжении американских журналистов оказалось медицинское заключение, из которого следует, что актер умер из-за болезни.

Помимо нее, в анамнезе была указана сердечная недостаточность и ряд других недугов. Госсет-младший ушел из жизни в марте текущего года.

За карьеру звезда Голливуда снялся минимум в 220 фильмах и сериалах. А в 1983 году он получил свой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Офицере и джентльмене».

Ранее в США умер один из создателей мексиканского «жесткого» техно Хорхе Вердиню. Он был известен слушателям под псевдонимом Хлорофила.