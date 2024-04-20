passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 20 апреля 2024, 15:40
1 мин.

Один из самых значимых чернокожих актеров Голливуда: медики назвали причину смерти Луиса Госсета-младшего

Лауреат «Оскара» Луис Госсет-младший умер из-за хронической болезни легких .
Один из самых значимых чернокожих актеров Голливуда: медики назвали причину смерти Луиса Госсета-младшего

© Freepik

Медики установили точную причину смерти одного из самых значимых чернокожих актеров Голливуда Луиса Госсета-младшего. В заключении сказано, что у звезды была хроническая обструктивная болезнь легких.

Об этом стало известно накануне, пишет «Российская газета» со ссылкой на People. В распоряжении американских журналистов оказалось медицинское заключение, из которого следует, что актер умер из-за болезни.

Помимо нее, в анамнезе была указана сердечная недостаточность и ряд других недугов. Госсет-младший ушел из жизни в марте текущего года.

За карьеру звезда Голливуда снялся минимум в 220 фильмах и сериалах. А в 1983 году он получил свой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Офицере и джентльмене».

Ранее в США умер один из создателей мексиканского «жесткого» техно Хорхе Вердиню. Он был известен слушателям под псевдонимом Хлорофила.

Источник фото:Freepik
Источник:«Российская газета»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
актер
причина
Голливуд