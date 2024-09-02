Один из самых извращенных и жутких маньяков Канады: умерла журналистка, занимавшаяся делом Свинаря-убийцы

Канадская писательница, телеведущая и занимавшаяся расследованиями журналистка Стиви Кэмерон ушла из жизни. Она известна тем, что занималась делом Роберта Пиктона, также известного как Мясник и Свинарь-убийца.

О смерти знаменитости сообщили журналистам CBS ее родственниками. Кэмерон скончалась в 80 лет. Причиной ее смерти называют болезнь Паркинсона и осложнения старческой деменции.

При жизни Кэмерон написала несколько книг об известном американском убийце. Роберт Пиктон, известный как Свинарь, действовал в 1978-2001 годах. Он убил 49 человек, а потом был осужден за преступления. В колонии маньяка самого настигла смерть. Его заколол другой заключенный.

Ранее сообщалось о смерти популярного мексиканского актера и каскадера Хосе Мануэля Понселиса. Ему было 70 лет.