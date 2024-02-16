Один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков умер в 41 год
© Freepik
Стало известно о смерти одного из самых известных российских фотографов Дмитрия Маркова. Ему был 41 год.
Об этом сообщило издание «Псковская губерния». О смерти Маркова в Telegram рассказали друзья.
О причинах смерти ничего не говорится. Известно, что в последние дни он испытывал давление со стороны читателей в соцсетях.
Марков – уроженец города Пушкино. Он получил известность, создавая снимки «провинциальной России» на обычном смартфоне. Марков выкладывал их в соцсети. В 2005 году его пригласили фотографировать в детский дом, так Марков увлекся волонтерством. Некоторое время работал в газете «Аргументы и факты».
После увлечения волонтерством переехал из Подмосковья в Порхов. Объездил много социальных учреждений: не только детские дома, но и колонии.
В 2016 году Марков участвовал в рекламной компании iPhone 7, став первым российским представителем. Он выпустил два фотоальбома. Удостоен нескольких наград.
Ранее профессиональный фотограф, главный редактор журнала Grandeur Life Magazine Марина Горбунова назвала ошибки, которые приводят к испорченным снимкам.