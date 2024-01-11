Почему вы плохо получаетесь на фото: объясняет фотограф

Фотография помогает запечатлеть самые лучшие моменты в нашей жизни с родными и друзьями. В век социальных сетей для многих важно красиво оформить свою страничку. Особенно большое значение этому придают девушки. Но далеко всем нравится быть в объективе камеры. Некоторые люди нервничают, когда фотографируются и не могут выбрать верную позу. Профессиональный фотограф, преподаватель и эксперт по фотопозированию, главный редактор журнала Grandeur Life Magazine Марина Горбунова рассказала сайту «Страсти», какие ошибки приводят к испорченным снимкам, и как их можно исправить.

Эксперт уверена: каждый человек может отлично получаться на фотографии. Не имеет значения его комплекция, внешние данные и опыт позирования.

«И дело вовсе не в фотогеничности. Это слово вообще стоит забыть!», — советует эксперт.

Как рассказала фотограф, одной из основных ошибок при фотосъемке является плохой свет. В полдень в кадр попадают прямые, яркие лучи, а в пасмурную погоду обычно недостаточно света. В таких условиях и лицо, и фигура будут выглядеть не с лучшей стороны. На лице появятся лишние 5−10 лет возраста, многодневные недосыпы, усталость и печаль. Для того, чтобы вы нравились себе на фото, вам нужен мягкий свет, без резких теней. Он станет лучшим другом и помощником на фото.

Частой, но не очевидной ошибкой, которая портит ваши фото, является задержка дыхания.