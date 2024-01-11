Почему вы плохо получаетесь на фото: объясняет фотограф
Эксперт Горбунова назвала ошибки, по которым мы плохо получаемся на фото.
© Freepik
Фотография помогает запечатлеть самые лучшие моменты в нашей жизни с родными и друзьями. В век социальных сетей для многих важно красиво оформить свою страничку. Особенно большое значение этому придают девушки. Но далеко всем нравится быть в объективе камеры. Некоторые люди нервничают, когда фотографируются и не могут выбрать верную позу. Профессиональный фотограф, преподаватель и эксперт по фотопозированию, главный редактор журнала Grandeur Life Magazine Марина Горбунова рассказала сайту «Страсти», какие ошибки приводят к испорченным снимкам, и как их можно исправить.
Эксперт уверена: каждый человек может отлично получаться на фотографии. Не имеет значения его комплекция, внешние данные и опыт позирования.
«И дело вовсе не в фотогеничности. Это слово вообще стоит забыть!», — советует эксперт.
Как рассказала фотограф, одной из основных ошибок при фотосъемке является плохой свет. В полдень в кадр попадают прямые, яркие лучи, а в пасмурную погоду обычно недостаточно света. В таких условиях и лицо, и фигура будут выглядеть не с лучшей стороны. На лице появятся лишние 5−10 лет возраста, многодневные недосыпы, усталость и печаль. Для того, чтобы вы нравились себе на фото, вам нужен мягкий свет, без резких теней. Он станет лучшим другом и помощником на фото.
Частой, но не очевидной ошибкой, которая портит ваши фото, является задержка дыхания.
«В момент, когда щелкает затвор, вы перестаете дышать! Это моментально „замораживает“ и выражение вашего лица, и фигуру. Увы, не в самом лучшем виде. Глубоко дышите, лучше грудью или ртом, — это придаст расслабленное, уверенное выражение лица и даст возможность фотографу сделать красивый кадр».
Марина Горбунова
профессиональный фотограф
Умение правильно чувствовать, видеть свет и правильное дыхание помогут вам выглядеть в кадре красиво и раскрепощенно. Однако не менее важно уделить внимание телу и правильным пропорциям, ведь, обладая навыком и опытом правильного фотопозирования, можно увеличить рост, удлинить ноги, сделать себя стройнее.
Фотограф пояснила, что руки выглядят большими на фото, если они прижаты к телу, а массивные плечи получаются, если вы развернули корпус, но не довернули бедра. Также плохо, когда локти смотрят в камеру, это сильно увеличивает плечи. Что касается ног, то важно не прятать их под стол, диван или кровать, так получаются короткие или «отрезанные» ноги. И не стоит поворачивать колени прямо в кадр, лучше развернуть их немного в бок.
Многие девушки переживают, что на фото у них будет торчать живот или появится второй подбородок. Но и эти моменты легко скорректировать при помощи фотопозирования.
«Не вставайте боком к камере, так может появиться живот, которого даже нет в жизни. Несколько подбородков на фотографии говорят лишь о том, что вы прижали голову к груди, подняли и напрягли плечи. Выдохните, расслабьте шею, расправьте и опустите плечи, и, как по волшебству, ваши фотографии преобразятся!».
Марина Горбунова
профессиональный фотограф