Один из самых известных российских фантастов: скончался 85-летний писатель Юрий Никитин

Писатель Юрий Никитин ушел из жизни. Ему было 85 лет. Автор считался одним из самых известных российских фантастов, передает издательство «Эксмо».

Никитин начал публиковаться еще в 1965 году во времена СССР. Он написал более 60 книг. Часть из них автор выпускал под псевдонимом Гай Юлий Орловский. В первую очередь под вымышленным именем он был известен по циклу о Ричарде Длинные Руки.

Никитин за долгие годы творческой работы испробовал множество жанров. Из под его пера выходили как политические триллеры, так и славянское фэнтези.

«Он был прекрасным человеком и превосходным писателем, творчество которого полюбило множество людей», — написали в издательстве.

Ранее сообщалось о смерти главного художника Владимирского академического театра драмы Станислава Шавловского. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.