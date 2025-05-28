Один из «отцов» прогрессивной журналистики: телеведущий Ронни Даггер умер от деменции

Американский публицист и один из «отцов» прогрессивной журналистики Техаса Рональд Ронни Даггер ушел из жизни. Ему было 95 лет. О кончине редактора сообщает Российская газета.

Даггер умер 27 мая. В апреле у журналиста был день рождения. Причиной его смерти стали осложнения из-за старческой деменции. Последние дни жизни американец провел в доме престарелых.

Рональд родился в Чикаго. Он окончил Техасский университет, а после сотрудничал с десятками заметных СМИ. Одно из них — старейшее издание в США Harper's Magazin. Также Даггер преподавал в университетах и колледжах и появлялся в ряде документальных лент.

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