Один из основоположников «сурового стиля» в живописи: 95-летний художник Павел Никонов ушел из жизни

Павел Никонов, один из основоположников «сурового стиля» в живописи, ушел из жизни. Ему было 95 лет. Что стало причиной смерти художника, пока не известно.

О кончине деятеля культуры сообщила Пермская государственная художественная галерея во «ВКонтакте». Никонов умер еще 8 ноября.

Павел Федорович родился 30 мая 1930 года в Москве. Он окончил Московский художественный институт им. Сурикова, а затем преподавал в нем. Никонов носил множество регалий: он был академиком, членом президиума Российской академии художеств, народным художником России и профессором.

В искусстве Никонов оставил свой след как представитель поколения художников-шестидесятников. Он творил в «суровом стиле» — сжато и честно изображая повседневный быт и труд советских людей.

