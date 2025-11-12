Дал более 2000 концертов по всей стране: архангельский музыкант и педагог Валерий Малишава умер в 85 лет

Артист и педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Малишава ушел из жизни. Ему было 85 лет. О смерти музыканта сообщает region29.ru.

Малишава окончил Ленинградскую консерваторию. После этого он более 45 лет преподавал в Архангельском музыкальном колледже. Из-под крыла педагога вышли несколько поколений вокалистов.

Помимо преподавательской деятельности, Малишава активно занимался творческой. Он гастролировал по стране и дал более 2000 концертов. Также Валерий осуществил мечту об оперной сцене: он год работал в Саратовском оперном театре, где исполнил партии в «Евгении Онегине», «Кармен» и «Борисе Годунове».

