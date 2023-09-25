Известный рок-музыкант Александр Беломоин умер в возрасте 57 лет в Омске

Стало известно о смерти известного рок-музыканта, лидера группы «Очистные сооружения» Александра Беломоина. Его не стало в возрасте 57-ми лет в Омске. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на информацию в официальном сообществе коллектива.

Причина, по которой артист скоропостижно скончался, пока не разглашается. Также нет информации, страдал ли от каких-то проблем со здоровьем певец в последнее время или же нет.

Отметим, что Беломоин был важной частью многих музыкальных коллективов. Карьеру на сцене он начал строить еще в 90-х. Он стал вокалистом первого состава «Кровавого утренника». А незадолго до этого выступал еще в коллективе «Глумляне», творчество которого относится к панк-року.

Прощание с Александром состоится 27 августа. Поклонники и близкие смогут проводить музыканта в последний путь в Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеймона. Похоронен же певец будет на Западном кладбище.

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