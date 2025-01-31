«Очень тяжело и больно»: экс-супруг Волянской высказался о ее смерти в авиакатастрофе

Экс-супруг Инны Волянской не сдержал слез, говоря о ее гибели в авиакатастрофе. Об этом сообщает зарубежное издание News4.

Фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, потерпевшего крушение после столкновения с военным вертолетом. Несмотря на развод, Росс Лансел сохранил дружеские отношения с экс-супругой. Он считает погибшую «одной из лучших фигуристок», добившейся успехов в ледовых шоу.

«Она была одной из лучших девушек, катающихся в паре. Она никогда не выступала на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но была очень успешной в шоу «Все звезды на льду», Disney on Ice, где она исполняла роль Русалочки. Она была великолепна в этой роли. Я был потрясен, и именно там произошла наша встреча», — высказался Росс.

Тренер по фигурному катанию считает, что Инна передала все свои лучшие качества ученикам. Росс переживает за детей, оставшихся без тренера, поэтому молится за их судьбу.

«Я хочу выразить соболезнования всем детям, которых она обучала, все мои молитвы сейчас о них. Я желаю им всего наилучшего, потому что знаю, что без нее им будет очень тяжело. Тренер по фигурному катанию многое значит для детей. Это очень тяжело и больно», — заявил он.

Также Росс выразил соболезнования родителям детей, погибших в авиакатастрофе. Он с досадой заявил, что многим пассажирам не было и 12 лет.

Ранее Татьяна Тарасова назвала «кошмаром» гибель Инны Волянской в авиакатастрофе в США. Подробности читайте в этой новости.