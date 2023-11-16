«Очень профессиональный музыкант»: бывший ударник «Би-2» высказался об умершем клавишнике группы

Бывший ударник группы «Би-2» Григорий Габерман рассказал, каким был бывший клавишник рок-коллектива Николай Плявин, накануне ушедший из жизни. Габерман назвал его профессиональным музыкантом.

Он отметил, что долго работал с Плявиным в рок-коллективе и у певца Евгения Осина. Правда, в последнее время экс-участники «Би-2» не общались. Габерман продолжил заниматься музыкой, а его коллега ушел в бизнес.

Мужчина признался, что смерть бывшего коллеги стала для него неожиданностью. Он положительно охарактеризовал скончавшегося музыканта.

«Он очень профессиональный музыкант. Он, во-первых, мультиинструменталист. Изначально он был гитаристом, потом стал играть на клавишах. Он очень хороший музыкант — так же, как был его брат, Саша», — рассказал он в интервью телеканалу «360».

Папа Николая Плявина был известным виолончелистом, поэтому экс-клавишник рок-коллектива рос в музыкальной семье.

Напомним, тело музыканта Плявина обнаружил в съемной квартире в Москве его сын на Фестивальной улице. Смерть, по предварительным данным, не носит криминальный характер. Отмечается, что у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем.