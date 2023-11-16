Названа предварительная причина смерти экс-участника «Би-2» Плявина

Бывший клавишник группы «Би-2» Николай Плявин мог умереть от сердечного приступа. Мужчина скончался в возрасте 64 лет.

По данным mk.ru, у мужчины было больное сердце. В августе он вызвал себе скорую помощь из-за внезапного приступа удушья, но в больницу Плявин не поехал.

Кроме того, у музыканта, как оказалось, были проблемы с почками. Он регулярно ездил на гемодиализ.

Напомним, Николай был клавишником и ударником группы «Би-2» в период с 1999 по 2006 год. Он также сотрудничал с самыми известными музыкантами, среди которых Виктор Зинчук и Евгений Осин. Помимо этого, Плявин играл в малоизвестной группе «Кукуруза».

Тело музыканта обнаружил в съемной квартире в Москве его сын на Фестивальной улице. Смерть, по предварительным данным, не носит криминальный характер.