«Очень меня поддержала»: сыгравший Ералаша в «Слове пацана» Могильников выразил соболезнования семье Ильиной

Сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана» Ярослав Могильников выразил соболезнования семье умершей актрисы Лидии Ильиной. Они вместе снимались в нашумевшем проекте про бандитизм в конце 80-х.

Могильников дал комментарий Telegram-каналу SHOT. В беседе актер заявил, что всегда находил общий язык с Ильиной. В сериале они сыграли бабушку и внука. При этом Ярослав отметил, что они были похожи и в жизни.

«У нас даже есть общее фото, где мы и правда похожи, будто бабуля и внук. Я думаю, что всего лишь по глазам и улыбке Лидии можно было понять, насколько она добрый человек», — рассказал Могильников.

Также молодой актер выразил благодарность старшей коллеге. По словам Ярослава, Лидия Викторовна поддержала его и передала колоссальный опыт.

«Я очень благодарен Лидии за то, что она дала мне колоссальный опыт и очень меня поддержала», — заявил актер.

Ранее дочь Ильиной рассказала, когда пройдет церемония прощания с матерью. Актрису похоронят на Ново-Люберецком кладбище.