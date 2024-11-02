Прийти на церемонию могут все желающие: дочь умершей актрисы из сериала «Слово пацана» назвала дату прощания

Актриса Лидия Ильина скончалась в возрасте 77 лет. Она могла умереть из-за острой сердечной недостаточности, пишут СМИ. Дочь знаменитости Екатерина рассказала, где и когда можно будет проститься с матерью.

Девушка сообщила обо всем в беседе с Пятым каналом. Так, по словам Екатерины, прощание в морге Красковской больницы в Подмосковье. Попрощаться с Ильиной смогут все желающие, отметила дочь актрисы. Похоронят Лидию Викторовну на Ново-Люберецком кладбище.

Ильина ушла из жизни накануне, 1 ноября. Она снималась в кино и сериалах. Актрису можно увидеть в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также Ильина на протяжении многих лет она работала в ТЮЗе и преподавала юным артистам.

Ранее дочь умершей бабушки из «Слова пацана» рассказала о последних месяцах ее жизни. По словам Екатерины, она болела и боялась лечиться.