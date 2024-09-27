«Очень люблю тебя, папа»: сын Романа Мадянова расплакался во время прощальной речи у гроба отца

Завершилось прощание с актером Романом Мадяновым, умершим в 62 года. Проводить в последний путь звезду кино и сериалов пришли родные, близкие и поклонники. А сын артиста еще и произнес прощальную речь, во время которой не смог сдержать слез. Об этом сообщает StarHit.

На траурном мероприятии сын Мадянова старался держаться и не плакать. Он успокаивал скорбящую мать, помогал ей пережить этот тяжелый день. Но у гроба отца Роман не смог скрыть своих чувств. Он произнес прощальную речь и поблагодарил актера за все, что он сделал для него.

«Он подарил миллионам людей себя на сцене, в кино. Но также он был героем для меня. Я буду очень сильно скучать, никогда не забуду. Я очень люблю тебя, папа», - обратился Мадянов к отцу, не скрывая слез.

Отметим, что проститься с актером пришли Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Леонид Громов, Дарья Фекленко, Федор Добронравов, Мария Аронова и многие другие.

Ранее умер в 63 года поэт, прозаик и публицист Алексей Мещеряков.