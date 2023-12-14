Обвинившая Жерара Депардье в домогательствах актриса Дебевер покончила с собой

Последние годы актера Жерара Депардье все чаще обвиняют в сексуальном насилии. Женщины одна за другой делятся травматичными воспоминаниями о встрече с актером. 14 декабря стало известно о том, что одна из таких женщин – 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой. Об этом сообщает издание Liberation.

По данным источника, все произошло на прошлой неделе, в канун премьеры документальной ленты о случаях насилия со стороны Жерара Депардье.

Напомним, что Эммануэль рассказала о домогательствах актера еще в 2019 году. Инцидент произошел на съемках фильма «Дантон», где оба играли ключевые роли. На тот момент ей было 18 лет.

«Он воспользовался уединением в своем фургоне. Сунул свою большую лапу мне под юбку, чтобы мне было легче говорить. Я не позволяю такого с собой делать», — делилась актриса.

Минувшей весной Жерара обвинили в насилии сразу 13 женщин. По словам предполагаемых жертв, все происходило во время съемок, в период с 2004-го по 2022 год.

В начале декабря поделиться болезненным воспоминаниями решилась еще одна актриса — Элен Даррас. Она заявила, что коллега распускал руки во время работы над фильмом «Диско».

Обвинения в адрес Депардье звучат не первый год. Однако лишь недавно к ним стали относиться более серьезно. Так, например, государственная телекомпания France Télévisions заявила, что останавливает трансляцию фильмов с участием артиста.