Во Франции приостановили показ 200 фильмов с Депардье после обвинений в насилии

Французская государственная телекомпания France Televisions приостановила показ 200 фильмов с участием Жерара Депардье после выхода документального фильма, в котором актера обвинили в домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщил Мануэль Алдуи, директор по кинематографии и международному развитию France Televisions, в эфире телеканала France 2, пишет Газета.Ru.

«Мы не можем продолжать прославлять Жерара Депардье. Это невозможно», – заявил мужчина.

Документальный фильм под названием «Депардье: падение людоеда» вышел накануне. В фильме показано путешествие Депардье в Северную Корею в 2018 году на 70-летие страны. Актер совершал неприемлемые действия, такие как домогательства к переводчице, комментарии о внешности женщин и нецензурные высказывания о несовершеннолетней верховой ездовой всаднице.

Напомним, что 12 апреля стало известно о 13 обвинениях в сексуальном насилии со стороны Жерара Депардье. Все обвинения относятся к периоду с 2004 по 2022 год и связаны с работой актера над 11 фильмами и сериалами. Часть обвинений была представлена анонимно, а другие жертвы, включая актрису Шарлотту Арну, выступили открыто. Актриса Эллен Даррас также подала заявление в полицию на Депардье в сентябре 2023 года.

Ранее супруга голливудского актера Уилла Смита рассказала, как пощечина на «Оскаре» спасла их брак. В 2022 на церемонии вручения премии «Оскар» актер и комик Крис Рок пошутил про Джаду, назвав ее солдатом Джейн из-за короткой прически. Уилл Смит не оценил юмор коллеги и решил дать ему пощечину прямо на сцене.