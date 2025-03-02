Обучался у выпускницы Императорского хореографического училища в Москве: скончался режиссер Милко Шпаремблек

Танцовщик, хореограф, режиссер, актер, лауреат впечатляющей коллекции наград и иных знаков признания заслуг Милко Шпаремблек ушел из жизни. Ему было 96 лет, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные ресурсы.

Шпаремблек умер 25 февраля. Два месяца назад он отпраздновал день рождения. Югославский и хорватский исполнитель жил в Загребе, где впоследствии и скончался.

Искусству Шпаремблек обучался у выпускницы Императорского хореографического училища в Москве Ольги Преображенской. В 1940-х он начал профессиональную карьеру. В качестве постановщика Милко дебютировал в 1956 году. С тех пор он снял около 40 фильмов-балетов.

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