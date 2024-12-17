Обнаружились странные видео Яниса Тиммы, которые он записал за несколько месяцев до смерти
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Янис Тимма выкладывал странные видео в соцсетях за несколько месяцев до смерти . Об этом сообщает telegram-канал Baza.
17 декабря стало известно о смерти 32-летнего баскетболиста и бывшего мужа певицы Анна Седоковой Яниса Тиммы. Как сообщают СМИ, мужчина покончил с собой в одном из московских отелей. Его тело без признаков жизни нашел один из постояльцев.
Журналисты выяснили, что еще в октябре 2024 года, после того, как Седокова подала на развод, в соцсетях Яниса появились странные сторис. На одной из них были кадры с пачками от неизвестных таблеток.
Тимма также провел короткий прямой эфир для подписчиков — по словам тех, кому удалось посмотреть запись, камера телефона была направлена вниз с балкона. Уже тогда некоторые фанаты баскетболиста забили тревогу и начали писать Седоковой в соцсетях, но та лишь просила «не дергать» ее.
Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева отреагировала на внезапную смерть экс-супруга Анны Седоковой.