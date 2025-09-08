Опубликовано 08 сентября 2025, 17:211 мин.
Облысел, прошел 30 курсов химиотерапии: бывший футболист Алексей Карбовский умер в 45 лет
Президент футбольного клуба «Пересвет» Алексей Карбовский умер в 45 лет от рака.
Стало известно о смерти президента футбольного клуба «Пересвет» Алексея Карбовского. Бывшему футболисту было 45 лет.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Карбовский умер 8 сентября. Причиной называют рак.
Знакомые руководителя ФК рассказали, что он перенес 30 курсов химиотерапии, облысел, но старался до последнего держаться.
Карбовский создал свой футбольный клуб в 2015 году в Домодедово. Тогда же спортсмен получил травму, хотя спорт не бросал.
Ранее сообщалось о смерти в возрасте 27 лет бывшего футболиста Георгия Кодзаева. В 2021 году он завершил карьеру и работал скаутом в ЦСКА. Смерть наступила в результате длительной болезни.