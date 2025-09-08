Облысел, прошел 30 курсов химиотерапии: бывший футболист Алексей Карбовский умер в 45 лет

Стало известно о смерти президента футбольного клуба «Пересвет» Алексея Карбовского. Бывшему футболисту было 45 лет.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Карбовский умер 8 сентября. Причиной называют рак.

Знакомые руководителя ФК рассказали, что он перенес 30 курсов химиотерапии, облысел, но старался до последнего держаться.

Карбовский создал свой футбольный клуб в 2015 году в Домодедово. Тогда же спортсмен получил травму, хотя спорт не бросал.

Ранее сообщалось о смерти в возрасте 27 лет бывшего футболиста Георгия Кодзаева. В 2021 году он завершил карьеру и работал скаутом в ЦСКА. Смерть наступила в результате длительной болезни.