Обладатель трех «Грэмми», певец Гэри Лейкс умер в возрасте 75 лет

В Питтсбурге умер американский оперный певец, обладатель трех премий «Грэмми» Гэри Лейкс. Ему было 75 лет.

Причины смерти Лейкса не уточняются.

Карьера Лейкса сложилась необычно: первоначально он подавал надежды в американском футболе, но из-за тяжёлой травмы спины был вынужден оставить спорт и сосредоточился на пении. Его профессиональный дебют состоялся в 1981 году с партией Фро в опере Вагнера «Золото Рейна». Уже через три года певец впервые выступил на сцене нью-йоркской Метрополитен-оперы.

Лейкс сыграл Зигмунда в «Валькирии» Вагнера, Дон Жозе в «Кармене» Бизе, Самсона в «Самсоне и Далиле» Сен-Санса, Императора в «Женщине без тени» Штрауса, Эрика в «Летучих голландцах» Вагнера.

В репертуар Гэри входили произведения русской классики, а также он записал несколько альбомов с ирландскими балладами. За свою карьеру артист получил три премии «Грэмми».

