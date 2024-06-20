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Опубликовано 20 июня 2024, 22:58
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Новый худрук Театра сатиры пообещал сделать мемориальную доску на доме Ширвиндта

Новый худрук Театра сатиры пообещал сделать мемориальную доску на доме Ширвиндта

© Starface.ru

На доме, где жил художественный руководитель, а позже директор Театра сатиры Александр Ширвиндт, появится мемориальная доска. Новый худрук Евгений Герасимов пообещал обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Заявление Герасимова о мемориальной доске прозвучало на собрании с труппой, которое проводилось второй раз за 10 дней.

«Я обращусь к Сергею Семеновичу Собянину с такой просьбой, обещаю вам», - произнес он. Слова Герасимова приветствовали аплодисментами.

Также он пообещал артистам поменять планшет сцены, пересмотреть репертуар малой сцены, заговорил о возвращении «Ревизора».

Директор Театра сатиры Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Сообщалось, что его смерть показала раскол между руководством и труппой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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