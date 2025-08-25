Новозеландский кинопродюсер Джон Барнетт скончался через неделю после 80-го дня рождения

Скончался известный новозеландский кинопродюсер Джон Барнетт. Он ушел из жизни в воскресенье, 24 августа, накануне отметив свое 80-летие. О его смерти сообщает RNZ.

Барнетт родился в 1940 году. На счету кинодеятеля множество кассовых картин, снятых в стране.

Среди фильмов и сериалов, к которым продюсер приложил руку: «Кризис среднего возраст», «Псих», «К сокровищам авиакатастрофы», «Джек-упырь» и десятки других.

Свою карьеру Барнетт начал в 1973. С 1992 по 2015 год он руководил крупнейшей продюсерской компанией Новой Зеландии South Pacific Pictures. Позже стал главой Endeavour Ventures, которая разрабатывала художественные картины и международные телепроекты.

Помимо фильмов, получивших международное признание, Барнетт продвигал проекты, которые знакомили новозеландцев с маори, жителями тихоокеанских островов. Также он основал Sundance Channel, ныне Rialto, первый телеканал, специализирующийся на артхаусном кино.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 61 года умер румынский режиссер, журналист и сценарист Сандрино Гаврилоая.