Его шоу вошли в золотой фонд румынского телевидения: режиссер Сандрино Гаврилоая умер на 62-м году жизни

Румынский режиссер, журналист и сценарист Сандрино Гаврилоая ушел из жизни. Легенде местного телевидения был 61 год. О его смерти сообщили в некрологе, опубликованном Oglindadeazi. Причина случившегося не называется.

Гаврилоая окончил литературный факультет Бухарестского университета, а затем более тридцати лет проработал на телевидении страны. Он специализировался на программах и сериалах о культуре и путешествиях.

В публикации, посвященной смерти режиссера, говорится, что многие его шоу вошли в золотой фонд румынского телевидения. Среди работа Гаврилоая выделяют тревел-сериал «Путешествие на Восток», с рассказами о Сирии, Ливане и Ираке, и программу «Мир и мы».

Ранее сообщалось о смерти организатора концертов The Rolling Stones и Led Zeppelin Харви Глэтта. Продюсеру шел 92-й год.