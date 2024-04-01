«Новообразование в легком»: ведущий «Дома-2» рассказал о последних днях жизни Либерж Кпадону

Ведущий «Дома-2» Беккужев заявил, что Кпадону страдала от эмоциональных срывов. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне стало известно о смерти экс-участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Ее друзья сообщали, что тело девушки нашли в ее квартире на 41-е сутки после смерти.

По словам ведущего проекта Антона Беккужева, Либерж последнее время была эмоционально подавлена.

«В последнее время мы все чувствовали, что Либерж переживает эмоциональный кризис. Она была надломлена и сама признавалась, что в последнее время ушла в себя, сузив круг общения. На проекте у нее тоже случались эмоциональные срывы и истерики», — рассказал он.

При этом Беккужев вспомнил, что год назад у девушки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.

«У нее нашли новообразование в легком. Либерж лежала в больнице, проходила лечение», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что мама звезды «Дома-2» Либерж Кпадону прервала молчание после внезапной смерти дочери.