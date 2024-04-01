Мама звезды «Дома-2» Либерж Кпадону прервала молчание после внезапной смерти дочери

Мама звезды «Дома-2» Либерж Кпадону дала первый комментарий о смерти дочери. Она призналась, что пока не знает причину кончины девушки. Чтобы все выяснить, она вылетела из Санкт-Петербурга в Москву.

По словам женщины, ей пока практически ничего неизвестно о последних днях жизни Либерж. Вместе с мужем в столице она собирается на вскрытие тела, а после хочет поехать в полицию.

«Я пока не смогу вам ничего сказать о причинах смерти дочери. Нас в аэропорту будет встречать ее подруга, я еще с ней поговорю. Я просто не представляю, что нас ждет сейчас в Москве», - цитирует слова мамы знаменитости ИА Регнум.

Напомним, что 31 марта стало известно о смерти Либерж Кпадону, ставшей популярной после участия в скандальном реалити-шоу. Соседи девушки почувствовали неприятный запах из ее квартиры и вызвали сотрудников МЧС. Говорилось, что блогер скончалась еще два месяца назад, и ее труп все это время лежал в апартаментах. Однако одна из ее знакомых заявила, что видела ее в марте.

К слову, мама Либерж призналась, что в начале года она перенесла операцию. А после этого перестала выходить на связь с родными.

Ранее соседи раскрыли подробности смерти Либерж Кпадону.