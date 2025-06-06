Номинант премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус»: умер король поп-музыки 50-х Арт Гамильтон

Американский автор песен Артур Гамильтон ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно. О случившемся сообщили коллеги 98-летнего артиста, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гамильтон считается одним из королей поп-музыки 50-х. Его номинировали на такие премии, как «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус». За годы карьеры Артур сотрудничал с десятками популярных композиторов. Его треки исполняли Барбра Стрейзанд, Рэй Чарльз, The Dells и других артисты.

Главной композицией Гамильтона является Cry Me a River 1953 года, на которую было записано множество каверов. Также этот трек часто звучит в фильмах и сериалах, где используется музыка американского автора.

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