«Ночью в два часа забрали»: знакомая барда Вадима Мищука рассказала о его смерти

Знаменитый советский бард Вадим Мищук, известный хитами «Рижский вокзал» и «Застолье», ушел из жизни. Некоторые обстоятельства его смерти раскрыла знакомая по имени Лидия.

Женщина рассказала, что предшествовало кончине. В беседе с aif.ru она заявила, что 68-летний бард попал в реанимацию. Его экстренно госпитализировали из-за тяжелого состояния.

«Ночью в два часа забрали в 36-ю реанимацию. На поминках Саши (музыканта Александра Медведского — прим. ред.) пили за здоровье Вадика. А его уже не было», — поделилась Лидия.

Мищук ушел из жизни накануне, 6 января. Причина смерти известного советского барда пока не сообщается. Информацию о случившемся подтвердили на сайте Грушинского фестиваля. Артист неоднократно становился участником музыкального мероприятия. Изначально Вадим выступал вместе с братом, а после его смерти стал вести сольную карьеру.