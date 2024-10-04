Ночью художницы не стало: названа причина смерти создательницы мультфильма «Жил-был пес» Марины Восканьянц

Советский мультипликатор Марина Восканьянц ушла из жизни. Причиной тому стали проблемы, связанные с изношенностью сосудов головного мозга, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты узнали подробности смерти Восканьянц от ее родственников. По их словам, у создательница мультфильма «Жил-был пес» были проблемы с давлением и сосудами. За пожилой женщиной ухаживала профессиональная сиделка.

Восканьянц стало плохо накануне вечером, 3 октября. Медики доставили знаменитость в больницу с подозрением на пневмонию. Именно заболевание могло дать осложнение на ослабленные сосуды.

Советский мультипликатор умерла на 91-м году жизни. Она работала над такими проектами, как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и «Волшебное кольцо».