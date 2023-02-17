«Зависшая в воздухе»: макет памятника Инне Чуриковой на Новодевичьем показали впервые
Скульптор создал макет надгробного памятника Инне Чуриковой.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Скульптор Александр Рожников создал макет надгробного памятника актрисе Инне Чуриковой, которую похоронили чуть больше месяца назад. Пока это первый и единственный вариант скульптуры для могилы на Новодевичьем кладбище.
По словам Рожникова, монумент создавался как «определенный итог земной жизни смертного человека» - в данном случае автор хотел показать путь Чуриковой «от обычной девочки до королевы сцены мирового уровня».
«Поэтому в композиции — зависшая в воздухе планета, на которую опустилась театральная кулиса…», - поделился скульптор.
В верхней части «читается» образ Чуриковой-королевы – роль, которая «признана великолепной» в России и за границей.
Также автор попытался показать связь актрисы с родной землей, поэтому внизу кулиса ниспадает на гранитную плиту.
Рожников хотел подчеркнуть в монументе «самую характерную черту в лице» Чуриковой. Речь идет о глазах, которые автор охарактеризовал как «светлые и по-детски наивные», и о ямочках на щеках.
Идея памятника актрисе родилась у скульптора после того, как он увидел Чурикову во сне. Она пришла к нему в начале четвертой недели после смерти. Во сне Чурикова «стояла спиной к окну, залитому светом, и улыбалась», поделился подробностями с mk.ru Рожников.
Ранее сообщалось, что в «Ленкоме» восстановят спектакль, в котором играла Чурикова.