«Зависшая в воздухе»: макет памятника Инне Чуриковой на Новодевичьем показали впервые

Скульптор Александр Рожников создал макет надгробного памятника актрисе Инне Чуриковой, которую похоронили чуть больше месяца назад. Пока это первый и единственный вариант скульптуры для могилы на Новодевичьем кладбище.

По словам Рожникова, монумент создавался как «определенный итог земной жизни смертного человека» - в данном случае автор хотел показать путь Чуриковой «от обычной девочки до королевы сцены мирового уровня».

«Поэтому в композиции — зависшая в воздухе планета, на которую опустилась театральная кулиса…», - поделился скульптор.

В верхней части «читается» образ Чуриковой-королевы – роль, которая «признана великолепной» в России и за границей.

Также автор попытался показать связь актрисы с родной землей, поэтому внизу кулиса ниспадает на гранитную плиту.

Рожников хотел подчеркнуть в монументе «самую характерную черту в лице» Чуриковой. Речь идет о глазах, которые автор охарактеризовал как «светлые и по-детски наивные», и о ямочках на щеках.

Идея памятника актрисе родилась у скульптора после того, как он увидел Чурикову во сне. Она пришла к нему в начале четвертой недели после смерти. Во сне Чурикова «стояла спиной к окну, залитому светом, и улыбалась», поделился подробностями с mk.ru Рожников.

Ранее сообщалось, что в «Ленкоме» восстановят спектакль, в котором играла Чурикова.