Никого не хотел видеть: вскрылись подробности смерти известного художника в Петербурге
КП: умерший художник Гавриил Лубнин в последнее время никого не хотел видеть.
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Художник Гавриил Лубнин, найденный мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге, в последнее время был замкнутым и никого не хотел видеть. Об этом рассказал друг умершего.
Ему стало известно, что приоритетная версия смерти – суицид.
Источник сообщил, что дружил в Лубниным с 1995-1996 года – по его мнению, это гениальный во всем человек. Его смерть он назвал «бедой», поскольку таких людей больше не найти, сказал сайту Kp.ru собеседник.
Лубнин «в последнее время замкнутый, закрытый был. У него состояние такое было, что он никого не хотел видеть», поделился источник. Известно, что художник и музыкант не посетил свой концерт и не ходил на выставки.
Место похорон пока неизвестно.
Ранее мы писали о смерти Лубнина подробнее.