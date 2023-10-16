Никого не хотел видеть: вскрылись подробности смерти известного художника в Петербурге

Художник Гавриил Лубнин, найденный мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге, в последнее время был замкнутым и никого не хотел видеть. Об этом рассказал друг умершего.

Ему стало известно, что приоритетная версия смерти – суицид.

Источник сообщил, что дружил в Лубниным с 1995-1996 года – по его мнению, это гениальный во всем человек. Его смерть он назвал «бедой», поскольку таких людей больше не найти, сказал сайту Kp.ru собеседник.

Лубнин «в последнее время замкнутый, закрытый был. У него состояние такое было, что он никого не хотел видеть», поделился источник. Известно, что художник и музыкант не посетил свой концерт и не ходил на выставки.

Место похорон пока неизвестно.

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