Никогда не называла отцом: 40-летняя дочь Жириновского, никого не стесняясь, впервые произнесла сокровенное

Внебрачная дочь политика Владимира Жириновского Анастасия Петрова (нынешняя фамилия – Боцан-Харченкова) в годовщину смерти отца пришла на Новодевичье кладбище. У могилы 40-летняя родственница сказала о нем все, что думает.

Раньше Петрова никогда не называла Жириновского отцом на публике – только по имени и отчеству.

В годовщину смерти политика она пришла на его могилу, где спустя год установили памятник, и, ничего не стесняясь, произнесла сокровенное: «Я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России Владимир Вольфович Жириновский является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа». Ее слова приводит сайт kp.ru.

Дочь Жириновского – непубличный человек. Впервые она появилась на похоронах Жириновского. Позже дала интервью ведущему Андрею Малахову.

Напомним, у Жириновского двое внебрачных детей – сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Петрова. Обоих депутат признал и поддерживал.

Ранее мы писали, почему сын Жириновского Игорь Лебедев не приехал на похороны.