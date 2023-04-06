Тайна раскрыта: почему сын Жириновского Игорь Лебедев не смог посетить похороны отца

Бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского нет с нами уже год, сейчас стало известно, почему его старший сын Игорь Лебедев не приехал на похороны отца. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Владимир Вольфович скончался 6 апреля 2022 года. На похороны приехали все, кроме Игоря Лебедева. Все гадали, куда он исчез и зачем сменил имя.

Бывшие коллеги Жириновского собрались в студии программы «Малахов» на телеканале «Россия-1», чтобы дать ответы на все эти волнующие общественность вопросы.

Напомним, что незадолго до смерти 50-летний Игорь Лебедев покинул страну. По словам близких и коллег Жириновского, Игорь живет в США, и сменил имя на Давида Гарсия. Но официального подтверждения этому нет. Уточняется, что причиной подобных действий могли послужить санкции против сына Жириновского, введенные в 2014 году.

Сам Лебедев на похороны прислал только траурный венок. Бывший первый заместитель Жириновского Владимир Власов рассказал про отношения лидера партии ЛДПР с Лебедевым.

«Я с Игорем разговаривал, когда Владимир Вольфович находился в больнице. Он не смог приехать на похороны. На то, видно, были свои причины. Лучше спросить у него. Но он переживал», – подчеркнул Власов.

Он добавил, что по выступлениям Лебедева в Госдуме видно, какой он человек.

«Он – скала, готовая сносить все на пути за правду, за людей. Семейные проблемы, видимо, у них все-таки существовали», – отметил Власов.

Никто не знает, что конкретно случилось в отношениях отца и сына. Власов считает, что они в чем-то не поладили.

«Были какие-то разногласия. Владимир Вольфович объяснял это тем, что не может его сын постоянно, как и он, заниматься политикой. У него свой путь. Я думаю, он переживал по этому поводу», – отметил Власов.

По его словам, родственники должны всегда поддерживать, тем более, когда умирает отец. Приехать на похороны — это святое.

Также Власов сообщил, что когда Жириновский лежал в больнице, то часто интересовался, не звонил ли ему сын и переживал, что не знает о происходящем за стенами палаты.

«Врачи ему запрещали смотреть телевизор и слушать радио. Нужно было соблюдать покой. Но он переживал, что выходит из повестки и не знает, что происходит за стенами палаты», — заключил Власов.

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