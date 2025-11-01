«Никакого реализма»: раскрыты детали создания памятника артисту Александру Ширвиндту

В скором времени на Новодевичьем кладбище откроют памятник актеру Александру Ширвиндту, ушедшему из жизни в марте 2024 года. Над монументом работал архитектор Андрей Налич со своим сыном Петром.

Президент Московского академического театра сатиры похоронен рядом с известным актером Василием Лановым, у которого уже стоит большой памятник. Однако монумент пришлось немного развернуть к главной аллее кладбища, чтобы он не закрывал изваяние Ширвиндта.

«Изваяние Ширвиндта многих, думаю удивит и восхитит. Вопреки ожиданиям, оно совершенно неожиданное для многих — никакого реализма в изображении, а напротив — только образ», — пишет mk.ru.

Образ выражен простым знаком из мрамора, который каждый считает по-разному. Архитектор отразил в монументе разные детали жизни артиста. Пока памятник стоит закутанным в черный пакет.

Работы по созданию и установке памятника оплатили близкие Ширвиндта, его коллеги и поклонники. Семья артиста будет присутствовать на открытии монумента.

Александр Ширвиндт умер в московской больнице в 2024 году из-за сердечной недостаточности. Ему было 89 лет.

