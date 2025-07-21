«Шура, выбирай»: жена Ширвиндта препятствовала его работе в театре

Жена Александра Ширвиндта Наталья Белоусова препятствовала его работе в Театре Сатиры. Об этом рассказал друг и коллега актера Юрий Васильев.

По его словам, женщине было непросто из-за того, что супруг постоянно пропадает на съемочной площадке, поэтому в 2000 году, когда Ширвиндту предложили возглавить Театр Сатиры, она поставила мужа перед выбором.

«Наталья Николаевна, его жена, однажды сказала: „Шура, выбирай: или Сатира, или я!“ Он ответил: „Вы мне обе надоели“», - рассказал Васильев в интервью журналу «Караван историй».

При этом, по его словам, Ширвиндт и сам не хотел брать на себя такую ответственность, но его в итоге уговорили.

«Он не хотел. Это же большой груз ответственности в 66 лет. Его все долго уговаривали, он отказывался, ссылаясь на свой возраст. Да и его семья была против», — вспомнил Васильев.

На посту руководителя театра Ширвиндт старался сделать все для актеров, поэтому его любили и уважали. Он помогал коллегам, устраивал в больницы, добивался санаторных путевок, решал жилищные вопросы. При этом свою мягкость Ширвиндт называл «ошибкой характера».

Напомним, Александр Ширвиндт состоял в браке с Натальей Белоусовой с 1957 года, у пары есть сын Михаил. 15 марта 2024 года Народный артист России умер в больнице. Ему было 89 лет.

Ранее сообщалось, что спустя год после смерти Александра Ширвиндта появились слухи о его внебрачном сыне. Однако близкий друг актера Андрей Житинкин опровергает эту информацию.