«Ничего не предвещало беды»: раскрыты подробности последних дней жизни Владимира Сафронова

Дочь актера Владимира Сафронова Юлия раскрыла причину смерти отца. Она рассказала, что артист скончался от остановки сердца. Подробностями она поделилась с ИА Регнум.

По признанию Юлии, Сафронов умер в кругу семьи. Рядом с ним до последнего находилась жена.

«Я видела папу утром, ничего не предвещало беды. Конечно, в его возрасте у всех уже есть хронические заболевания, но в последнее время он чувствовал себя нормально и не жаловался на здоровье!» - рассказала актриса.

Владимир Сафронов до последнего не переставал работать, заверила его дочь Юлия. Она отметила, что отец преподавал, участвовал в жизни театра, выходил на сцену и посещал премьеры. В прошлом году актер набрал новый курс студентов, а перед смертью ушел в отпуск. Отдыхал Сафронов дома с семьей.

На данный момент семья актера занимается организацией похорон. Дата и место прощания станут известны позже.

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