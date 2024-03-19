«Нежное и трепетное сердце»: Ксения Собчак прокомментировала смерть Василия Уткина

Журналистка Ксения Собчак опубликовала пост в Сети и посвятила его памяти комментатора Василия Уткина, который скоропостижно ушел из жизни.

Новость о смерти спортивного журналиста стала для всех полной неожиданностью. Василий скончался в 52 года. По предварительным данным, его жизнь оборвала тромбоэмболия легочной артерии.

Собчак, узнав о случившемся, посвятила пост в своем Telegram-канале умершему коллеге. Телеведущая назвала Уткина тонким человеком с трепетным сердцем.

«52 года. Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом — нежное и трепетное сердце. RIP», — написала Ксения.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор скончался в кардиологическом отделении. Врачи дважды пытались реанимировать Уткина, но оба раза потерпели неудачу.