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22:15, 11 января 2024
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Незадолго до смерти вызывала скорую: названа предварительная причина смерти бывшей жены Петра Толстого

Mash: бывшая жена Петра Толстого могла умереть от осложнений на фоне рака мозга.

Незадолго до смерти вызывала скорую: названа предварительная причина смерти бывшей жены Петра Толстого

© Freepik

Стала известна возможная причина смерти бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого Дарьи. 54-летняя женщина могла скончаться от осложнений на фоне рака головного мозга.

Эту причина указал Telegram-канал Mash, назвав ее предварительной.

Также выяснилось, что незадолго до смерти Дарья Толстая вызывала скорую. Она жаловалась на сильную головную боль.

Напомним, тело экс-жены политика нашли на кровати в ее квартире на Потаповском переулке в центре Москвы. До развода семья проживала там, после расставания Толстой оставил имущество жене. В браке они состояли с 1992 года, и разошлись в 2016-м.

Дарья Толстая скончалась 10 января. Полиция не нашла следов насильственной смерти.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
причина смерти
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