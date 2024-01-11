Незадолго до смерти вызывала скорую: названа предварительная причина смерти бывшей жены Петра Толстого

Стала известна возможная причина смерти бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого Дарьи. 54-летняя женщина могла скончаться от осложнений на фоне рака головного мозга.

Эту причина указал Telegram-канал Mash, назвав ее предварительной.

Также выяснилось, что незадолго до смерти Дарья Толстая вызывала скорую. Она жаловалась на сильную головную боль.

Напомним, тело экс-жены политика нашли на кровати в ее квартире на Потаповском переулке в центре Москвы. До развода семья проживала там, после расставания Толстой оставил имущество жене. В браке они состояли с 1992 года, и разошлись в 2016-м.

Дарья Толстая скончалась 10 января. Полиция не нашла следов насильственной смерти.