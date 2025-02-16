Ослеп и не выходил из дома: раскрыты последние годы жизни Олега Стриженова

Народный артист СССР Олег Стриженов, скончавшийся 9 февраля в возрасте 95 лет, в последние годы жизни практически не выходил из дома.

По данным программы «Ты не поверишь!» на НТВ, за актером ухаживали две сиделки, которых оплачивал сын, режиссер Александр Стриженов. При это Стриженов-старший держался бодро и выглядел значительно моложе своего возраста.

«Глядя на папу, могу сказать, что генетика у нас в роду хорошая. Он сохранил такую ясность ума и такое чувство юмора, что я сам себе завидую», - приводит телеканал слова наследника легендарного актера.

Также журналисты нашли архивные кадры интервью 83-летней Любови Стриженовой, скончавшейся летом прошлого года от инсульта. Бывшая жена актера рассказывала, часто созванивалась с экс-супругом и переживала за его здоровье.

«Он не видит. Он потерял зрение несколько лет назад. Глаукома была, и как-то его не туда повели. А у нас друг – врач очень хороший. Опоздали. Поэтому, конечно, Олегу очень тяжело», - откровенничала Любовь Стриженова.

Напомним, Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в больнице от последствий инсульта. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова вспомнила, что сказал ей свекор Олег Стриженов перед смертью. Она призналась, что артист впервые за 40 лет сказал, что гордится ею.