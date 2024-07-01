Нет четкого представления о причине смерти: 17-летний юниор внезапно скончался во время турнира по теннису

Один из участников турнира по бадминтону в Индонезии внезапно потерял сознание во время игры и скончался после госпитализации. Что стало причиной его смерти, не могут установить до сих пор, передает AP.

17-летний бадминтонист, представляющий Китай, вел поединок против японского спортсмена. В какой-то момент юноша почувствовал себя плохо и тут же рухнул на корт. При этом тело молодого человека начало биться в конвульсиях.

Организаторы турнира передали бадминтониста медикам. Врачи попытались реанимировать спортсмена, но тот перестал подавать признаки жизни. Он скончался в индонезийской больнице.

Что стало причиной смерти молодого китайца, пока не сообщается. Местные врачи не имеют представления об этом.

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