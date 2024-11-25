«Неприятно от такой трусости»: тайна принца русского балета вскрылась после его похорон

16 ноября в результате несчастного случая трагически умер на 40-м году жизни премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Его похоронили на Смоленском православном кладбище. На прощание с танцовщиком не пришел экс-руководитель, с которым у него сложились непростые отношения.

Пока могилу принца русского балета украшает временный деревянный крест. Захоронение буквально усыпано цветами от родных, коллег и благодарных зрителей артиста.

Как пояснила в своем Telegram-канале балерина Ирина Бартновская, на прощание с Шкляровым не пришел Юрий Фатеев, который когда-то руководил Мариинским театром. Она отметила, что Фатеев не мог простить Шклярову его отъезд в Мюнхен.

Ирина недоумевает, каким нужно быть человеком, чтобы помнить обиды в такой момент.

«Но как же неприятно от самого факта такой трусости. Какое-то дно просто», — написала она.

В Мариинском театре, где Шкляров прослужил 11 лет, пояснили Kp.ru, что организуют вечер памяти погибшего артиста.

Напомним, танцор умер за несколько дней до сложной операции. В СМИ писали, что Шкляров упал из окна, попытавшись выбраться за наркотиками. По другой версии, он потерял равновесие, когда курил на балконе.