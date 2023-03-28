Непреодолимое горе: Андрей Малахов в смертельном ДТП потерял близкого человека

На федеральном канале передача «Андрей Малахов. Прямой эфир» пользуется особым спросом у россиян, и это вовсе не удивительно. Программа всегда освещает актуальные темы и приглашает в качестве экспертов только опытных специалистов. Довольно часто это шоу посещала и Светлана Левина, сотрудник детективного агентства, однако больше телезрители не увидят ее. Как сообщает издание Газета.Ru, в результате жуткого ДТП, произошедшего 24 марта, Левина скончалась на месте.

Авария произошла под Орлом. По информации источника, 40-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу. Это и стало следствием сильнейшего столкновения двух машин, одна из которых превратилась в груду металла. Вместе со Светланой погибли еще два человека, спасти удалось только 12-летнего ребенка. Сейчас его экстренно госпитализировали.

О гибели Левиной поспешил высказаться ее коллега Максим Заболотный. «Она — лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром», — цитирует слова мужчины Газета.Ru.

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