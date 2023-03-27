Дом вспыхнул моментально: подробности трагической гибели заживо сгоревшего Петра Высоцкого

Сегодня стало известно о гибели звезды сериала «Четыре танкиста и собака». 87-летний Петр Высоцкий скончался при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает портал «Красная весна» со ссылкой на слова пресс-службы театра, в котором мужчина служил до 2001 года.

Известно, что трагедия произошла около восьми утра 26 марта в Люблинском воеводстве. Высоцкий жил в небольшом деревянном доме, который вспыхнул моментально. Именно поэтому прибывшие на место ЧП спасатели уже ничем не помогли помочь пожилому актеру: он сгорел заживо.

В последние годы жизни 87-летний мужчина с трудом передвигался. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, что Высоцкий был знаменит благодаря культовым ролям в «Пепле», «Шопене» и «Катастрофе в Гибралтаре».

Редакция «Страсти» выражает соболезнование всем близким и родным людям Петра Высоцкого.

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