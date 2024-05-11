Неотъемлемая часть польской культуры: ушел из жизни актер Саша Андриевский

Актер, музыкант, певец Саша Андриевский скоропостижно скончался в Польше. О его смерти сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Андриевский был признанной легендой у себя на родине. Он занимался музыкой, играл на сцене, исполнял песни. Его смерть, по информации из некрологов, стала настоящей утратой для страны.

Кроме того, польские СМИ называют этот май черным для государства, так как ранее сообщалось о смерти других национальных героев. Из жизни ушли Яцек Зелиньский, Ян Врублевский и Мариан Хилла.

Что стало причиной смерти Андриевского, пока неизвестно. Саша жил и работал в Кракове, куда когда-то перебрался с Украины.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Марии Длужевской. Она скончалась из-за тяжелой болезни.