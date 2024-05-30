Известно, где могут похоронить актрису Анастасию Заворотнюк: недалеко от дома

Актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище рядом с родными. О смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, знаменитость, скорее всего, похоронят рядом с родными, могилы которых находятся на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Отмечается, что кладбище находится рядом с поселком Крекшино, где проживала актриса с семьей.

СМИ пишут, что в Новой Москве похоронены отец знаменитости, режиссер Юрий Заворотнюк. Он ушел из жизни в 2015 году. Кроме того, там же похоронен старший брат Анастасии. Он умер после обострения перитонита в 2018 году. Сообщается, что на данном месте не делают новые могилы, но Заворотнюк могут похоронить рядом с родными.

Несколько лет назад в прессе появлялись слухи о смерти актрисы, тогда репортеры приехали именно на это кладбище, чтобы увидеть своими глазами, что там происходит. Из-за их приезда решено было усилить охрану, сообщает Киноафиша.

Ранее мы писали о том, что раскрыто возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк. Оно может пройти в Московском театре Олега Табакова. Там выразили соболезнования и предложили провести прощание. Здесь Заворотнюк служила 10 лет и многократно выходила на сцену.